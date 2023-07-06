Турагент поделилась в своём блоге историей о том, как российские путешественники поехали отдохнуть на неделю в дешёвый отель в Абхазии. Пребывание там они охарактеризовали фразой "цивилизация далеко".
Отдых в селе Бамбора обошёлся клиентам турфирмы в 40 тысяч рублей на двоих.
Персонал гостиницы и чистые номера туристы похвалили. Домашняя еда в ресторане также понравилась. Однако напрягало их то, что за территорией отеля были грязь, лепёшки от коров и помойка по дороге, написала автор блога.
Ранее туристка из Москвы рассказала обо всех ужасах, с которыми столкнулась на отдыхе в Абхазии, и заявила, что больше туда не поедет.
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