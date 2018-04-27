Руководство НХЛ официально попросило форварда команды "Бостона" Брэда Маршанда не пытаться контактировать с соперниками.
Как сообщает эксперт Sportsnet Эллиотт Фридман, Маршанду запрещено лизать и обнимать коллег по игре. Сообщается, что в первой игре серии первого раунда Кубка Стэнли с "Торонто" Маршанд обнял форварда "Торонто" Лео Комарова, после чего лизнул его в щеку.
Сразу после этого тренер "Бостона" получил соответствующее обращение от лиги. На это Маршанд ответил, что думал, "что Комаров хочет обняться. Я просто хотел подобраться к нему поближе. Он милый".
Собственно, Маршанд в матче регулярного сезона против "Торонто" уже целовал Комарова, так что дело тут может быть исключительно в симпатиях.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что просмотр хоккейного матча с трибуны стадиона или даже сидя перед экраном телевизора заставляет сердце болельщиков биться в два раза чаще, что увеличивает риск инфаркта. К такому выводу пришли ученые, наблюдая за здоровьем болельщиков команды Национальной хоккейной лиги.
Врачи должны обязательно спрашивать у своих пациентов-"сердечников" об их спортивных увлечениях. Ведь чем более захватывающий матч смотрит болельщик, чем больше в игре драматических моментов, тем выше вероятность развития болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой.
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