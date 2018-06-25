Легенда футбола предсказал итог матча Россия-Уругвай

Экс-форвард сборной Уругвая, настоящая легенда местного футбола, поделился своим мнением по поводу исхода матча сборных России и Уругвая. По мнению Диего Форлана, его соотечественникам будет сложно в игре против российских футболистов из-за того, что Россия будет играть при поддержке домашних трибун.

Фото: REX/Shutterstock

Диего Форлан отметил, что у Уругвая есть такие способные и мастеровитые игроки, как Суарес и Кавани — одни из лучших игроков в мире прямо сейчас. Эти парни, по мнению Форлана, способны создать приличное давление в зоне сборной России. Также Форлан отметил, что у сборной Уругвая приличная оборона, немало хороших опытных защитников. Также экс-нападающий отметил, что ворота уругвайцев будет защищать прекрасный вратарь. Диего Форлан резюмировал, что сборная Уругвая действительна хороша на этом турнире.

Но бывший нападающий сборной Уругвая заметил, что поддержка трибун — огромный плюс для российских спортсменов. По его словам, уругвайские футболисты испытывают напряжение от того, что они выступают в совершенно незнакомой стране.

Диего Форлан поделился своим мнением и по поводу уровня российских спортсменов. Он сказал, что в сборной России достаточно сильных и крепких футболистов, способных дать отпор Уругваю. Форлан отметил, что это будет очень сложный и интересный матч, исход которого предсказать весьма сложно.

Напомним, что сборная России, как и сборная Уругвая, одержали две победы подряд, одолев Египет и Саудовскую Аравию. В данный момент сборная России находится на первом месте в турнирной таблице группы A и заранее обеспечила себе выход в плей-офф — впервые за 32 года.

Матч Россия-Уругвай состоится уже сегодня, 25 июня, в 17:00 по московскому времени.