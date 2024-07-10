Французский актер Белль раскритиковал Олимпиаду

Актер из Франции Белль считает, что подготовка к Олимпиаде началась поздно

Звезда фильма "13-й район" Давид Белль рассказал, что он думает насчёт Парижа в накануне летней Олимпиады.

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"Странно видеть, когда за 5-6 месяцев до Олимпиады мы были озабочены тем, как сделать город чистым и привести его в порядок. Париж можно улучшать, но мне кажется, сейчас есть более важные темы, которые заслуживают внимания. И что я замечаю точно — народу в Париже становится все больше", — цитирует актёра "СЭ".

Он уточнил, что в Париже стало сложнее с дорожным движением, повсюду идут работы из-за Олимпийских игр. О таких вещах, по мнению актёра, могли бы побеспокоиться и раньше.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российских спортсменов допустили к соревнованиям только в нейтральном статусе.