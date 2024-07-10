МИД Китая обвиняет американцев в клевете на китайских атлетов

МИД Китая: США хочет оклеветать наших спортсменов

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь уверен, что американцы специально раздувают шумиху, чтобы оклеветать китайских спортсменов.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Edward Garibay, PDM

С этой же целью США совершают нападки на международные организации.

Американское антидопинговое агентство (USADA) призвало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) показать публике полный отчет организации по делу о 23 положительных тестах на триметазидин у пловцов из КНР. По словам представителя МИД КНР, США не имеют права вмешиваться в процессы глобальной системы WADA и антидопинговую работу Китая, пишет РИА Новости.