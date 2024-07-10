МИД Китая обвиняет американцев в клевете на китайских атлетов

Представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь уверен, что американцы специально раздувают шумиху, чтобы оклеветать китайских спортсменов.
С этой же целью США совершают нападки на международные организации.
Американское антидопинговое агентство (USADA) призвало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) показать публике полный отчет организации по делу о 23 положительных тестах на триметазидин у пловцов из КНР. По словам представителя МИД КНР, США не имеют права вмешиваться в процессы глобальной системы WADA и антидопинговую работу Китая, пишет РИА Новости.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.