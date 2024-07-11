Тренер Капаррос уверен в чемпионстве Испании на Евро

Бывший главный тренер ФК "Севилья" Хоакин Капаррос рассказал, кто выиграет в финале Евро по его мнению.
9 июля испанцы обыграли французов в полуфинале со счётом 2:1.
"Конечно, по уровню игры испанцы были выше французов. Испания сумела доминировать во всех направлениях игры: в обороне, атаке, в персональных качествах игроков и в физической подготовке…Испания заслуженно обыграла Францию", — цитирует тренера "Чемпионат".
По его словам, независимо от того, кто пройдёт в финал, Испания станет выиграет. Евро проводят в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля. Прошлый турнир выиграла итальянская национальная сборная. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, Италия одержала победу над Англией.
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