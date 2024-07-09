Голкипер сборной Португалии Кошта может заменить вратаря "Реала" Лунина

As: Португалец Кошта может заменить Лунина в "Реале"

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Голкипер "Порту" и сборной Португалии по футболу Диогу Кошта может выйти вместо украинца Андрея Лунина в мадридском "Реале".

Фото: flickr.com by uggboy, CC BY 2.0

В ближайшие семь дней агент вратаря сборной Украины Жорже Мендеш встретится с представителями "Реала". Дело в том, что 25-летний футболист не исключает ухода из клуба, так как там его рассматривают не как первого. Мендеш собирается предложить действующему чемпиону Испании нескольких кандидатов на замену Лунина, одним из них может стать Кошта, пишет As.

Напомним, что Лунин стоит на воротах "Реала" с лета 2018-го года. У него контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. В сезоне-2023/24 он сыграл за мадридский клуб 31 матч во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 12 раз не пропустил ни одного гола.

Коште 24 года. За "Порту" он играет с 2019 года. Всего принял участие в 154 матчах и 64 раза сыграл "на ноль". В матче 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении (0:0, 3:0 — по пенальти) Кошта отразил три послематчевых 11-метровых удара. Он стал первым голкипером в истории Евро, отразившим все три пенальти в серии, пишет РИА Новости.