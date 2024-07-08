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Тренер "Локомотива" Галактионов высказался об уходе лидеров

Тренер "Локо" Галактионов: Команду нужно строить с нуля

1:11
Спорт

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов заявил об уходе большого количества футболистов из команды.

Тренер "Локо" Галактионов: Команду нужно строить с нуля
Фото: Московский Локомотив by Валерий Дед, CC BY 3.0

По его словам, потери нападающего Максима Глушенкова и полузащитника Антона Миранчука были неожиданными.

"Каково работать штабу, когда ушли лидеры? Непросто. Уходы Глушенкова и Миранчука не планировались. Концовка сезона показала, что вокруг них формировался костяк команды", — цитирует тренера "Чемпионат".

Галактионов отметил, что всему тренерскому штабу остается работать и формировать команду. Они ждут новых игроков на усиление.

"Команду нужно строить практически заново? Фактически так и есть…Но уход Антона и Максима стал для тренерского штаба большой неожиданностью", — добавил тренер "Локо".

Из клуба ушли Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Даниил Худяков, Маринато Гильерме. Кроме Глушенкова все покинули "Локо" в качестве свободных агентов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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