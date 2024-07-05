ФК "Химки" не будут подписывать Джикию

Джикию не подпишут "Химки" из-за его желания играть в более "статусных" клубах

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Инвестор футбольного клуба "Химки" Туфан Садыгов объяснил, из-за его руководство не будет подписывать контракт с бывшим защитником "Спартака" Георгием Джикией.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

Переговоры между клубом и футболистом больше не ведутся.

"С Георгием Джикией разговор закрыт. Он хочет играть в более статусных клубах. Для Джикии "Химки" будут клубом не того уровня", — цитирует инвестора Sport24.

30-летний игрок с начала июня находится в статусе свободного агента после завершения контракта со "Спартаком".

Георгий Джикия играл за красно-белых 7 лет. Ранее он выступал за "Амкар", дзержинский "Химик", "Спартак" из Нальчика и вторую команду "Локомотива".