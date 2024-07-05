ФК "Химки" не будут подписывать Джикию

Инвестор футбольного клуба "Химки" Туфан Садыгов объяснил, из-за его руководство не будет подписывать контракт с бывшим защитником "Спартака" Георгием Джикией.
Переговоры между клубом и футболистом больше не ведутся.
"С Георгием Джикией разговор закрыт. Он хочет играть в более статусных клубах. Для Джикии "Химки" будут клубом не того уровня", — цитирует инвестора Sport24.
30-летний игрок с начала июня находится в статусе свободного агента после завершения контракта со "Спартаком".
Георгий Джикия играл за красно-белых 7 лет. Ранее он выступал за "Амкар", дзержинский "Химик", "Спартак" из Нальчика и вторую команду "Локомотива".
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