Хотите сбросить вес: узнайте, сколько часов нужно спать

Во сколько должен ложиться спать худеющий человек: это очень важно

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Человеку, сидящему на диете, важно хорошо высыпаться.

Фото: Wikipedia by U3207862, CC BY-SA 4.0

Недостаток сна может привести к повышению уровня гормона голода, что вызовет постоянное желание есть и увеличит риск "срывов".

Чтобы успешно похудеть, старайтесь спать не менее 7 часов в сутки, а лучше — 8 часов. Но важна не только продолжительность сна, но и время его начала.

Во сколько ложиться спать при соблюдении диеты

Вы сова, ваша активность приходится на вечер и вы не обязаны вставать рано утром?

Даже в этом случае не ложитесь спать слишком поздно! Для эффективного похудения следует засыпать до полуночи.

Позднее начало ночного отдыха может нарушить синхронизацию с циркадными ритмами. Большая часть сна должна приходиться на тёмное время суток.

Если человек спит долго утром, он может жаловаться на плохое качество сна и замедление процесса похудения. Это объясняется тем, что ночью повышается уровень мелатонина, а после восхода солнца — серотонина. В первом случае сон нормальный, во втором — могут возникнуть проблемы.