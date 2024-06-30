Тренер сборной России по дзюдо Галстян: Действия МОК подрывают доверие к олимпийскому движению

Тренер сборной РФ по дзюдо Галстян заявил, что действия МОК уничтожают статус Игр

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Тренер сборной России по дзюдо Арсен Галстян считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) своими действиями в отношении российских спортсменов уничтожает статус Олимпиады.

Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01, CC BY-SA 4.0

По его словам, решения организации подрывают доверие ко всему олимпийскому движению.

Дело в том, что на Олимпиаду в Париже МОК 28 июня допустил четверых дзюдоистов из России в нейтральном статусе. Всего же у национальной сборной России было 12 квот для участия в Играх — 7 мужских и 5 женских.

"Такие действия МОК подрывают уничтожают статус Олимпиады, как самого значимого события. Мы — федерация, тренеры, спортсмены — верим, что рано или поздно здравый смысл в олимпийском движении восторжествует. Очевидно, что сегодня назрела необходимость реформирования МОК", — цитирует Галстяна "Матч ТВ".

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик заявил, что российские дзюдоисты не будут выступать на Олимпиаде.