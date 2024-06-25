Топ-4 упражнения на пресс с фитболом

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Упражнения на фитболе помогут прокачать мышцы пресса. Топ-4 упражнения для этого назвала вице-чемпионка мира по бодибилдингу Элеонора Алибаева.

Фото: Own work by Jan.evenepoel is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

По ее словам, сильный пресс — "стержень" всего организма, основа всех наших движений.

Фитбол — один из самых эффективных инструментов в работе с укреплением мускулатуры корпуса. Он хорош и для прокачки пресса.

"Выполняя упражнения на мяче, вам необходимо не только следить за техникой, но и соблюдать равновесие. Это помогает включить в работу мышцы-стабилизаторы, ещё более глубинный инструмент, что влияет на осанку исключительно в положительном ключе", — цитирует спортсменку "Чемпионат".

По ее словам, работая на фитболе, можно делать скручивания и повороты, это помогает развить боковой пресс и способствует тренировке поперечной мышцы живота.

Тренировки на мяче подойдут людям любого возраста и беременным женщинам.

Кроме того, фитбол может поспособствовать в реабилитации после травм. Этот позитивный снаряд помогает не только с удовольствием ходить на занятия, но и получать заметные результаты.