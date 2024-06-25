Топ-4 упражнения на пресс с фитболом

Упражнения на фитболе помогут прокачать мышцы пресса. Топ-4 упражнения для этого назвала вице-чемпионка мира по бодибилдингу Элеонора Алибаева.
По ее словам, сильный пресс — "стержень" всего организма, основа всех наших движений.
Фитбол — один из самых эффективных инструментов в работе с укреплением мускулатуры корпуса. Он хорош и для прокачки пресса.
"Выполняя упражнения на мяче, вам необходимо не только следить за техникой, но и соблюдать равновесие. Это помогает включить в работу мышцы-стабилизаторы, ещё более глубинный инструмент, что влияет на осанку исключительно в положительном ключе", — цитирует спортсменку "Чемпионат".
По ее словам, работая на фитболе, можно делать скручивания и повороты, это помогает развить боковой пресс и способствует тренировке поперечной мышцы живота.
Тренировки на мяче подойдут людям любого возраста и беременным женщинам.
Кроме того, фитбол может поспособствовать в реабилитации после травм. Этот позитивный снаряд помогает не только с удовольствием ходить на занятия, но и получать заметные результаты.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.