Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рост продаж авто в Орловской области поднял спрос на страховые полисы
Учёные разработали новую систему очистки воды от мышьяка
Заваренный чай опасно пить на следующий день
Моргенштерн* назвал себя уголовником после возбуждения уголовного дела в России
Зелёные дачные щи: варим их на обычной тушёнке
Делимся советами, как применяют чистотел дачники
Опубликовано досье на террористов из Дагестана
В России в этом году введут 108 га круглогодичных теплиц на 27 млрд рублей
Макияж для зелёных глаз: пять лучших оттенков теней для выразительного взгляда

Фитнес-тренер рассказал, что такое гипоксическая тренировка

1:35
Спорт

В последнее время гипоксические дыхательные тренировки очень популярны. Это это интересный опыт, который позволит проверить организм на "прочность" или просто разнообразить нагрузку. Также они стали более доступными. Для этого всего лишь нужно одеть специальное оборудование.

Фитнес-тренер рассказал, что такое гипоксическая тренировка
Фото: flickr.com by Jen Keller is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Тренировки при недостатке кислорода — хороший способ улучшить спортивные результаты, общий функционал и здоровье организма.

"Занятия развивают как выносливость, так и силовые показатели. Подходят они и профессионалам, и любителям", — цитирует фитнес-тренера Анастасию Кракову "Чемпионат".

Суть занятий заключается в выполнении упражнений вместе со специальными дыхательными практиками, создающими стресс для организма за счёт меньшего поступления кислорода.

Первый важный плюс занятий при низком содержании кислорода — развитие выносливости и укрепление сердечно-сосудистой системы. Если вы выбрали правильную нагрузку, развиваются все мышцы, а ёмкость лёгких увеличивается.

Еще такие тренировки влияют на улучшение гормонального фона.

"Искусственный недостаток кислорода способен улучшить возможности организма и повысить спортивные результаты", — рассказал врач-травматолог-ортопед, врач ЛФК и спортивной медицины ФНКЦ ФМБА России Эйваз Шафиев.

Противопоказания к таким тренировкам: наличие врождённых патологий сердца и сосудов, гипертония тяжёлой степени; инфекционные заболевания.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников

Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.

Это удобрение поможет получить богатый урожай
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова В ударах по Крыму задействованы порты Украины — Николаев и Одесса Дмитрий Плотников
Подкормка капусты в конце июня: секрет хорошего урожая, о котором забывают многие дачники
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Последние материалы
Моргенштерн* назвал себя уголовником после возбуждения уголовного дела в России
Зелёные дачные щи: варим их на обычной тушёнке
Делимся советами, как применяют чистотел дачники
Опубликовано досье на террористов из Дагестана
Фитнес-тренер рассказал, что такое гипоксическая тренировка
В России в этом году введут 108 га круглогодичных теплиц на 27 млрд рублей
Макияж для зелёных глаз: пять лучших оттенков теней для выразительного взгляда
В онлайн-кинотеатре Wink.ru выпустили две первые серии драмы "Чистые"
Учёные обнаружили место обитания древних пещерных львов в Италии
Названы самые бюджетные иномарки с автоматическими коробками передач в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников