Фитнес-тренер рассказал, что такое гипоксическая тренировка

В последнее время гипоксические дыхательные тренировки очень популярны. Это это интересный опыт, который позволит проверить организм на "прочность" или просто разнообразить нагрузку. Также они стали более доступными. Для этого всего лишь нужно одеть специальное оборудование.
Тренировки при недостатке кислорода — хороший способ улучшить спортивные результаты, общий функционал и здоровье организма.
"Занятия развивают как выносливость, так и силовые показатели. Подходят они и профессионалам, и любителям", — цитирует фитнес-тренера Анастасию Кракову "Чемпионат".
Суть занятий заключается в выполнении упражнений вместе со специальными дыхательными практиками, создающими стресс для организма за счёт меньшего поступления кислорода.
Первый важный плюс занятий при низком содержании кислорода — развитие выносливости и укрепление сердечно-сосудистой системы. Если вы выбрали правильную нагрузку, развиваются все мышцы, а ёмкость лёгких увеличивается.
Еще такие тренировки влияют на улучшение гормонального фона.
"Искусственный недостаток кислорода способен улучшить возможности организма и повысить спортивные результаты", — рассказал врач-травматолог-ортопед, врач ЛФК и спортивной медицины ФНКЦ ФМБА России Эйваз Шафиев.
Противопоказания к таким тренировкам: наличие врождённых патологий сердца и сосудов, гипертония тяжёлой степени; инфекционные заболевания.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.