Стали известны соперники "Локо" по контрольным матчам в межсезонье

Футболисты клуба "Локомотив" сыграют в двух контрольных матчах в рамках первого летнего учебно-тренировочного сбора.
"Клуб "Локомотив" вернулся из отпуска. У команды был медосмотр, затем начинается подготовка к новому сезону. Первый сбор — с 21 по 30 июня в Баковке", — сообщила пресс-служба "Локо" в Telegram-канале.
В сообщении сказано, что первые два соперника московского клуба — тульский "Арсенал" и "Родина".
Первая игра пройдет 26 июня, вторая — 30 июня.
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