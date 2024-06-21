Вратарь "Крыльев Советов" Ломаев назвал топ-3 голкиперов сезона в РПЛ

Вратарь самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Иван Ломаев выделил троих лучших голкиперов минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.
В топ-3 вошли Матвей Сафонов, Александр Максименко из московского "Спартака" и Евгений Латышонок, из "Балтики".
"Мотя, Макси и Латышонок. Женя первые туров десять так ярко себя не проявлял, но концовку чемпионата выдал сумасшедшую", — цитирует Ломаева "Чемпионат".
Кстати, один из списка, Матвей Сафонов из "Краснодара", теперь играет во французском клубе "Пари Сен-Жермен". Евгений Латышонок перешел в санкт-петербургский "Зенит" из "Балтики".
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