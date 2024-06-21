Российские борцы готовы выполнить условия МОК

Исполком федерации спортивной борьбы России единогласно поддержал борцов, которые хотят выступить на Олимпиаде-2024 и прошли фильтр комиссии МОК по допуску.
Тем, у кого будет такая возможность, рекомендовано ехать в Париж, несмотря на все сложности.
Ранее стало известно, что 6 из 16 человек, предложенных от России отклонены организаторами по политическим причинам. Одна из допущенных — Вероника Чумикова — отказалась от поездки из-за травмы.
Заявка РФ сократилась до 9 спортсменов, пишет "СЭ".
Скорее всего, список станет еще меньше.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.