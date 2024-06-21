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Российские борцы готовы выполнить условия МОК

Для участия в Олимпийских играх борцы из России готовы выполнить условия МОК

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Спорт

Исполком федерации спортивной борьбы России единогласно поддержал борцов, которые хотят выступить на Олимпиаде-2024 и прошли фильтр комиссии МОК по допуску.

Для участия в Олимпийских играх борцы из России готовы выполнить условия МОК
Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Тем, у кого будет такая возможность, рекомендовано ехать в Париж, несмотря на все сложности.

Ранее стало известно, что 6 из 16 человек, предложенных от России отклонены организаторами по политическим причинам. Одна из допущенных — Вероника Чумикова — отказалась от поездки из-за травмы.

Заявка РФ сократилась до 9 спортсменов, пишет "СЭ".

Скорее всего, список станет еще меньше.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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