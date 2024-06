Российские борцы готовы выполнить условия МОК

Исполком федерации спортивной борьбы России единогласно поддержал борцов, которые хотят выступить на Олимпиаде-2024 и прошли фильтр комиссии МОК по допуску.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic