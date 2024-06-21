Форвард "Рубина" и Албании Даку зарядил Македонцам оскорбляющую кричалку

Журналист Игор Ярамаз в социальной сети сообщил, что футболист "Рубина" и Албании Мирлинд Даку кричал оскорбляющие слова в адрес македонцев после матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Хорватии.
Матч завершился со счетом 2:2. Игра 2-го тура группового этапа чемпионата между сборными Хорватии и Албании прошла 19 июня. Команды встретились на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге, пишет "Чемпионат".
Ранее хорваты уступили испанцам со счётом 0:3, а албанцы проиграли итальянцам со счётом 1:2.
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