Юрист Матвея Сафонова рассказал о его зарплате в "ПСЖ"

Стали известны подробности зарплаты Сафонова в клубе "ПСЖ"

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Юрист российского футболиста Матвея Сафонова Юрий Зайцев в интервью Нобелю Арустамяну раскрыл подробности зарплаты вратаря в "ПСЖ".

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам юриста, голкипер не будет получать во французском клубе гигантские суммы.

"Заработная плата не такая гигантская, как раньше были в ПСЖ, но в принципе она достаточно хорошая. Даже для уровня ПСЖ", — цитирует Зайцева "Газета.ru".

7 июня стало известно, что Матвею Сафонову запрещено выезжать из страны в связи с долгами по алиментам, превышавшими 60 миллионов рублей. Запрет вступил в силу 6 июня. Позднее с вратаря сняли запрет на выезд из РФ. Однако у него появились проблемы с получением рабочей визы Франции. Все же 14 июня французский футбольный клуб официально объявил о подписании контракта с Матвеем Сафоновым на пять лет.