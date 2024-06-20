Юрист Матвея Сафонова рассказал о его зарплате в "ПСЖ"

Юрист российского футболиста Матвея Сафонова Юрий Зайцев в интервью Нобелю Арустамяну раскрыл подробности зарплаты вратаря в "ПСЖ".
По словам юриста, голкипер не будет получать во французском клубе гигантские суммы.
"Заработная плата не такая гигантская, как раньше были в ПСЖ, но в принципе она достаточно хорошая. Даже для уровня ПСЖ", — цитирует Зайцева "Газета.ru".
7 июня стало известно, что Матвею Сафонову запрещено выезжать из страны в связи с долгами по алиментам, превышавшими 60 миллионов рублей. Запрет вступил в силу 6 июня. Позднее с вратаря сняли запрет на выезд из РФ. Однако у него появились проблемы с получением рабочей визы Франции. Все же 14 июня французский футбольный клуб официально объявил о подписании контракта с Матвеем Сафоновым на пять лет.
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