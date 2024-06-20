МОК убрал фотографию с Садулаевым со своего сайта, которую разместил там ранее

МОК сначала поставил, а потом убрал фото с Садулаевым со своего официального сайта

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) внёс изменения на своем официальном сайте, поменяв фотографию раздела олимпийского турнира по борьбе.

Фото: commons.wikimedia.org by Unknown (RIA Novosti) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ранее на сайте была размещена фотография российского борца Абдулрашида Садулаева, однако спустя время она была заменена.

На новой обложке раздела по борьбе теперь изображен момент полуфинальной схватки турнира в Токио между японкой Рисако Каваи и американкой Хелен Марулис.

В апреле российскому борцу Садулаеву было запрещено участие в лицензионном турнире Олимпиады-2024 в Баку, так как он присутствовал на митинге в "Лужниках". Это не позволило ему получить лицензию для участия в Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.