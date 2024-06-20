Тренер Сёмин считает, Англия — один из главных претендентов на победу в Евро

Известный российский футбольный тренер Юрий Сёмин назвал британскую сборную — одним из главных претендентов на победу в Евро-2024.
"У них очень сильный состав. Почти все — лидеры в своих клубах. Команды английской Премьер-лиги входят в число самых сильных в мире. Если в команде есть звезды, то можно добиться успеха", — сказал тренер, добавив, что без топовых игроков даже самый талантливый тренер не сможет ничего сделать.
Английская национальная сборная уже провела свой первый матч на Евро-2024. Она выиграла команду Сербии со счетом 1:0.
В следующий раз англичане сыграют с датчанами. В групповом этапе Англии противостоят команды Дании, Сербии и Словении. Сейчас британская сборная находится на первом месте в Группе С, пишет "Чемпионат".
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