Тренер Сёмин считает, Англия — один из главных претендентов на победу в Евро

Сёмин назвал Англию фаворитом Евро-2024

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Известный российский футбольный тренер Юрий Сёмин назвал британскую сборную — одним из главных претендентов на победу в Евро-2024.

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"У них очень сильный состав. Почти все — лидеры в своих клубах. Команды английской Премьер-лиги входят в число самых сильных в мире. Если в команде есть звезды, то можно добиться успеха", — сказал тренер, добавив, что без топовых игроков даже самый талантливый тренер не сможет ничего сделать.

Английская национальная сборная уже провела свой первый матч на Евро-2024. Она выиграла команду Сербии со счетом 1:0.

В следующий раз англичане сыграют с датчанами. В групповом этапе Англии противостоят команды Дании, Сербии и Словении. Сейчас британская сборная находится на первом месте в Группе С, пишет "Чемпионат".