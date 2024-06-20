Роналду на Евро повторил рекорд Месси

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Роналду провел 26-й матч на чемпионатах Европы

1:21
Спорт

Сборная Португалии по футболу 18 июня в матче первого тура группового этапа Евро-2024 обыграла Чехию.

Роналду провел 26-й матч на чемпионатах Европы
Фото: flickr.com by Oleg Dubyna from Poltava, Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Победа далась тяжело. Матч закончился счетом 2:1.

Победный мяч в добавленное ко второму тайму время забил Франсишку Консейсау. Капитан сборной Криштиану Роналду был весь матч на поле.

Перед игрой он обратился к болельщикам в социальных сетях.

"Португальцы! Сегодня начинается еще одна глава нашей истории. Я с любовью вспоминаю свой первый день в составе сборной — начало пути, полного испытаний и побед…Давайте вместе бороться за еще один триумф. Когда мы вместе, нас не остановить. Вперед, Португалия!" — цитирует Роналду "СЭ".

Евро-2024 — шестой чемпионатом Европы в карьере 39-летнего Криштиану. Он обновил собственный рекорд по числу матчей на Евро: теперь у него их 26, а у идущего вторым Пепе — 20.

В матче с Чехией Криштиану не забил, однако оставался центральной фигурой матча.

Кстати, в следующий раз Португалия встретится со сборной Турции 22 июня.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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