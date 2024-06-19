Главе Всемирного антидопингового агентства Витольду Баньку нужно явиться в конгресс США на слушания перед Олимпиадой в Париже.
Там обсудят тему "Изучение антидопинговых мер в преддверии Олимпийских игр 2024 года".
Ранее члены палаты представителей США написали обращение в министерство юстиции США и МОК для того, чтобы было открыто официальное расследование по ситуации с сокрытием допинга у пловцов из КНР в 2021 году, пишет РИА Новости.
Тогда Конгрессмены начали подозревать китайцев в "широкой государственной стратегии по нечестной конкуренции" на ОИ.
Эта ситуация не прошла мимо сравнения со скандалом о допинге российских атлетов.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.