Глава WADA Баньку посетит конгресс США

Главу WADA вызвали в конгресс США

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главе Всемирного антидопингового агентства Витольду Баньку нужно явиться в конгресс США на слушания перед Олимпиадой в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus is licensed under Public domain

Там обсудят тему "Изучение антидопинговых мер в преддверии Олимпийских игр 2024 года".

Ранее члены палаты представителей США написали обращение в министерство юстиции США и МОК для того, чтобы было открыто официальное расследование по ситуации с сокрытием допинга у пловцов из КНР в 2021 году, пишет РИА Новости.

Тогда Конгрессмены начали подозревать китайцев в "широкой государственной стратегии по нечестной конкуренции" на ОИ.

Эта ситуация не прошла мимо сравнения со скандалом о допинге российских атлетов.