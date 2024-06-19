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Джонсон пока не будет завершать свою карьеру

Боксер Джонсон не планирует завершать карьеру

0:46
Спорт

Российский боксёр, который родился в США, Кевин Джонсон заявил, что пока завершать карьеру он не планирует.

Боксер Джонсон не планирует завершать карьеру
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Еще выступлю. И жду нашего противостояния с Костей Цзю в турнире в Ингушетии", — цитирует его ТАСС.

Кстати, Джонсон родился в США. Сейчас спортсмену 44 года.

9 января 2024 ему выдали российское гражданство. Когда Джонсон получил паспорт, он взял отчество Владимирович (в честь президента РФ Владимира Путина).

Всего боксер провел 60 боев, где одержал 36 побед, потерпел 22 поражения. Два боя Джонсона закончились вничью.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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