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Тарасова заявила, что Евро-2024 не смотрит

Тарасова рассказала, что не следит за Евро

0:36
Спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что футбол не смотрит.

Тарасова рассказала, что не следит за Евро
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Она не следит за проходящим турниров в Германии. Напомним, что чемпионат Европы по футболу проходит в немецких городах.

"Я не слежу за Евро-2024 и не смотрю футбол", — приводит Metaratings. ru слова Татьяны Тарасовой.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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