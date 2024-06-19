Тарасова заявила, что Евро-2024 не смотрит

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что футбол не смотрит.
Она не следит за проходящим турниров в Германии. Напомним, что чемпионат Европы по футболу проходит в немецких городах.
"Я не слежу за Евро-2024 и не смотрю футбол", — приводит Metaratings. ru слова Татьяны Тарасовой.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.
Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.