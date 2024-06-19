Тарасова заявила, что Евро-2024 не смотрит

Тарасова рассказала, что не следит за Евро

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что футбол не смотрит.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Она не следит за проходящим турниров в Германии. Напомним, что чемпионат Европы по футболу проходит в немецких городах.

"Я не слежу за Евро-2024 и не смотрю футбол", — приводит Metaratings. ru слова Татьяны Тарасовой.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.