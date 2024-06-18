18-летний атлет погиб за несколько недель до ОИ-2024 в Париже

Молодой спортсмен погиб накануне участия в Олимпиаде в Париже

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18-летний Джексон Джеймс Райс трагически погиб из-за несчастного случая за несколько недель до участия в Олимпийских играх-2024, которые проведут в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Парень с британскими корнями должен был стать первым европейцем, представляющим Тонга на Олимпиаде. Ранее он получил квоту для участия в новых соревнованиях по кайтбордингу — разновидность парусного спорта.

Спортсмен скончался 15 июня в Тонге, когда нырял с лодки. По предварительной информации, он потерял сознание под водой, пишет "Чемпионат". Тело его нашли под лодкой, последующие попытки реанимации оказались безуспешными. Об этом рассказал отец спортсмена Даррен газете Matangi Tonga.