18-летний Джексон Джеймс Райс трагически погиб из-за несчастного случая за несколько недель до участия в Олимпийских играх-2024, которые проведут в Париже.
Парень с британскими корнями должен был стать первым европейцем, представляющим Тонга на Олимпиаде. Ранее он получил квоту для участия в новых соревнованиях по кайтбордингу — разновидность парусного спорта.
Спортсмен скончался 15 июня в Тонге, когда нырял с лодки. По предварительной информации, он потерял сознание под водой, пишет "Чемпионат". Тело его нашли под лодкой, последующие попытки реанимации оказались безуспешными. Об этом рассказал отец спортсмена Даррен газете Matangi Tonga.
Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.