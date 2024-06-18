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18-летний атлет погиб за несколько недель до ОИ-2024 в Париже

Молодой спортсмен погиб накануне участия в Олимпиаде в Париже

0:47
Спорт

18-летний Джексон Джеймс Райс трагически погиб из-за несчастного случая за несколько недель до участия в Олимпийских играх-2024, которые проведут в Париже.

Молодой спортсмен погиб накануне участия в Олимпиаде в Париже
Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Парень с британскими корнями должен был стать первым европейцем, представляющим Тонга на Олимпиаде. Ранее он получил квоту для участия в новых соревнованиях по кайтбордингу — разновидность парусного спорта.

Спортсмен скончался 15 июня в Тонге, когда нырял с лодки. По предварительной информации, он потерял сознание под водой, пишет "Чемпионат". Тело его нашли под лодкой, последующие попытки реанимации оказались безуспешными. Об этом рассказал отец спортсмена Даррен газете Matangi Tonga.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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