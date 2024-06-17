Шахматист Карякин высказался о сербских фанатах на Евро-2024

Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин высказал свое мнение по поводу сербских болельщиков на чемпионате Европы по футболу. Он считает их братьями для русского народа.
Ранее фанаты сборной Сербии скандировали имя президента России Владимира Путина на улицах немецкого города Гельзенкирхен до игры чемпионата Европы против команды Англии.
"Вчера смотрел частично матч Сербии с Англией. Сборная Сербии — единственная команда, за кого там можно болеть. Братская нам страна, к ним сплошные позитивные эмоции", — цитирует Карякина РИА Новости.
По его словам, будет неудивительно, если к сербским фанатам применят санкции, весь западный спорт нацелен против России, потому там может быть вплоть до дисквалификации.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российскую команду от участия в чемпионате Европы по футболу. Это произошло на фоне конфликта России и Украины.
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