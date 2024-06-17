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Шахматист Карякин высказался о сербских фанатах на Евро-2024

Карякин: сербы, поддерживая РФ на Евро, показывают, что они наши братья

1:02
Спорт

Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин высказал свое мнение по поводу сербских болельщиков на чемпионате Европы по футболу. Он считает их братьями для русского народа.

Карякин: сербы, поддерживая РФ на Евро, показывают, что они наши братья
Фото: flickr.com by Джордж М. Грутас is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ранее фанаты сборной Сербии скандировали имя президента России Владимира Путина на улицах немецкого города Гельзенкирхен до игры чемпионата Европы против команды Англии.

"Вчера смотрел частично матч Сербии с Англией. Сборная Сербии — единственная команда, за кого там можно болеть. Братская нам страна, к ним сплошные позитивные эмоции", — цитирует Карякина РИА Новости.

По его словам, будет неудивительно, если к сербским фанатам применят санкции, весь западный спорт нацелен против России, потому там может быть вплоть до дисквалификации.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российскую команду от участия в чемпионате Европы по футболу. Это произошло на фоне конфликта России и Украины.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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