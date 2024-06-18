Тренер сборной Португалии запретил друзьям Роналду жить с ним в одном отеле

Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес не разрешил приятелям футболиста Криштиану Роналду жить в одном отеле с ним, а соответственно и с национальной командой на чемпионате Европы. Об этом сообщило Relevo.
Такое решение было принято в целях повышения концентрации игроков команды и самого Роналду. Жить со сборной в одном месте запретили экс-партнерам по команде Роналду Жозе Семеду и Мигелю Пайшау, а также его менеджеру Рикарду Регуфу.
Ранее они постоянно селились в номерах рядом с Роналду в тренировочных лагерях.
Сборная Португалии Евро-2024 в группе F. У нее пройдут матчи против команд Чехии (18 июня), Турции (22 июня) и Грузии(26 июня).
С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.