Тренер сборной Португалии запретил друзьям Роналду жить с ним в одном отеле

Relevo: друзьям Роналду запретили жить с ним в одном отеле

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Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес не разрешил приятелям футболиста Криштиану Роналду жить в одном отеле с ним, а соответственно и с национальной командой на чемпионате Европы. Об этом сообщило Relevo.

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Такое решение было принято в целях повышения концентрации игроков команды и самого Роналду. Жить со сборной в одном месте запретили экс-партнерам по команде Роналду Жозе Семеду и Мигелю Пайшау, а также его менеджеру Рикарду Регуфу.

Ранее они постоянно селились в номерах рядом с Роналду в тренировочных лагерях.

Сборная Португалии Евро-2024 в группе F. У нее пройдут матчи против команд Чехии (18 июня), Турции (22 июня) и Грузии(26 июня).