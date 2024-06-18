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Тренер сборной Португалии запретил друзьям Роналду жить с ним в одном отеле

Relevo: друзьям Роналду запретили жить с ним в одном отеле

0:53
Спорт

Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес не разрешил приятелям футболиста Криштиану Роналду жить в одном отеле с ним, а соответственно и с национальной командой на чемпионате Европы. Об этом сообщило Relevo.

Relevo: друзьям Роналду запретили жить с ним в одном отеле
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Такое решение было принято в целях повышения концентрации игроков команды и самого Роналду. Жить со сборной в одном месте запретили экс-партнерам по команде Роналду Жозе Семеду и Мигелю Пайшау, а также его менеджеру Рикарду Регуфу.

Ранее они постоянно селились в номерах рядом с Роналду в тренировочных лагерях.

Сборная Португалии Евро-2024 в группе F. У нее пройдут матчи против команд Чехии (18 июня), Турции (22 июня) и Грузии(26 июня).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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