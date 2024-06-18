В Германии запретили посещение фан-зон Евро-2024 с символикой РФ

Болельщики с российской символикой не смогут посещать фан-зоны в Германии

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Власти ФРГ запретили болельщикам с российской символикой посещать фан-зоны чемпионата Европы по футболу 2024 года. 17 июня в Мюнхене прошел матч сборных Румынии и Украины. Украина проиграла со счётом 3-0.

Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пишет, что пронос флагов России будет запрещен на всех матчах украинцев на турнире в Германии.

"Российские флаги не должны быть в фан-зонах чемпионата Европы, так как сборная России не участвует в турнире. В целом флаги и символика стран, которые не играют на Евро, не могут быть представлены в фан-зонах", — говорится в сообщении.

Это решение было принято властями Германии.