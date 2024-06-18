В Германии запретили посещение фан-зон Евро-2024 с символикой РФ

Власти ФРГ запретили болельщикам с российской символикой посещать фан-зоны чемпионата Европы по футболу 2024 года. 17 июня в Мюнхене прошел матч сборных Румынии и Украины. Украина проиграла со счётом 3-0.
РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пишет, что пронос флагов России будет запрещен на всех матчах украинцев на турнире в Германии.
"Российские флаги не должны быть в фан-зонах чемпионата Европы, так как сборная России не участвует в турнире. В целом флаги и символика стран, которые не играют на Евро, не могут быть представлены в фан-зонах", — говорится в сообщении.
Это решение было принято властями Германии.
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