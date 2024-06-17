Фигуристка Трусова объявила о помолвке

Фигуристка Трусова собирается выйти замуж

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Фигурист Макар Игнатов сделал предложение руки и сердце российской спортсменке Александре Трусовой.

Фото: commons.wikimedia.org by artemtation is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

19-летняя фигуристка сообщила о помолвке со своим парнем, спортсменом из академии Евгения Плющенко в соцсетях.

Слухи об их романтических отношениях распространяются с начала 2024 года, однако фигуристы не подтверждали их. А 17 июня пара синхронно рассказала в соцсетях о предложении руки и сердца, которое сделал Макар Игнатов. Когда фигуристы будут играть свадьбу, пока неизвестно.

Кстати, Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Александра и Макар — красивая пара. Также она заявила, что жениться в 19 лет — не рано, так как любовь всегда влияет положительно.