Эффективное упражнение для тонуса и рельефа бёдер

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Мастер-тренер сети фитнес-клубов Анастасия Потапова назвала эффективное упражнение для тонуса и рельефа бёдер.

Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Для этого отлично подойдёт сведение ног в тренажере.

"Из-за изолированной проработки конкретных мышц максимально активизируется зона внутренней поверхности бёдер", — уверяет Потапова, слова которой приводит "Чемпионат".

Это упражнение позволит прокачать мышцы: приводящую; тонкую; гребеньчатую.

Чтобы выполнить упражнение, нужно вставить рабочий вес в блоке с плитами; установить стартовое положение направляющих в зависимости от конструкции тренажёра и угол спинки около 90°.

После этого встаньте в исходное положения сидя: расположив ступни на подставках, спину прижмите к спинке, а бёдра разведите в стороны, специальные подушки расположены на внутренней поверхности бедра.

Затем на выдохе выполните сведение бёдер до финишной позиции, сделайте паузу на пиковом сокращении, а на вдохе вернитесь в исходное положение, в уступающем режиме, без резких движений.

Сделайте заданное количество повторений.

Важно, амплитуда должна быть полной в каждом повторении, поэтому лучше установить меньший вес и сделать больше повторений.