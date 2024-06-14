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Теннисистка Каролина Возняцки сыграет на Олимпиаде в Париже

Теннисистка из Дании Возняцки выступит на ОИ-2024

1:00
Спорт

Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки из Дании сыграет на Олимпийских играх в Париже. Об этом она сама сообщила в соцсетях.

Теннисистка из Дании Возняцки выступит на ОИ-2024
Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсменка получила уайлд-кард как победительница турнира "Большого шлема".

Четыре года назад теннисистка одержала победу на Открытом чемпионате Австралии. Игры в Париже для Возняцки станут четвёртыми в карьере. Её лучший результат на Олимпиаде — четвертьфинал в 2012 году в Британии, пишет "Чемпионат".

Стоит отметить, что спортсменка закончила карьеру в 2022 году, однако в следующем году вернулась в тур. На первом "Шлеме" после возвращения Возняцки дошла до четвёртого круга Открытого чемпионата США, где проиграла Кори Гауфф.

В этом году Возняцки показала лучший результат на турнире серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе — вышла в четвертьфинал.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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