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Главный тренер сборной Украины Ребров рассказал о подготовке к Евро-2024

Главный тренер сборной Украины: мы знаем, что делать на Евро-2024

Спорт

Главный тренер украинской национальной сборной по футболу Сергей Ребров рассказал, что спортсмены знают, что нужно делать на чемпионате Европы — 2024.

Главный тренер сборной Украины: мы знаем, что делать на Евро-2024
Фото: wikimedia.org by Steindy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

"Мы очень тщательно готовимся. Я вижу настроение футболистов: они хотят показать всё, что у них есть, ради Украины", — цитирует Реброва официальный сайт УЕФА.

Украинская команда сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией. Первый матч пройдет 17 июня. В этот день сборная Украины сыграет с Румынией, пишет "Чемпионат".

21 июня — со Словакией, а 26 июня — с Бельгией.

Кстати, Евро-2024 проведут в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи примут 10 стадионов в 10 городах.

Действующий чемпион Европы по футболу — сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе "Уэмбли".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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