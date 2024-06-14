Порье отреагировал на отмену боя Макгрегор — Чендлер

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье прокомментировал отмену боя между ирландским бойцом
Конором Макгрегором и экс-претендентом на титул UFC в категории до 70 кг Майклом Чендлером из Соединённых Штатов Америки.
"Пустышка", — написал в социальных сетях Дастин Порье.
14 июня глава промоушена UFC Дана Уайт официально заявил о том, что поединок между Макгрегором и Чендлером будет отмене на турнире UFC 303. Причиной этому стали проблемы со здоровьем у ирландского известного бойца.
Теперь главным боем турнира будет реванш между действующим чемпионом UFC в полутяжёлом дивизионе бразильцем Алексом Перейрой и чешским бойцом Иржи Прохазкой, пишет "Чемпионат".
Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.