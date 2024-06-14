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Порье отреагировал на отмену боя Макгрегор — Чендлер

Порье об отмене боя Макгрегор — Чендлер: «Пустышка»

0:54
Спорт

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье прокомментировал отмену боя между ирландским бойцом
Конором Макгрегором и экс-претендентом на титул UFC в категории до 70 кг Майклом Чендлером из Соединённых Штатов Америки.

Порье об отмене боя Макгрегор — Чендлер: «Пустышка»
Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Пустышка", — написал в социальных сетях Дастин Порье.

14 июня глава промоушена UFC Дана Уайт официально заявил о том, что поединок между Макгрегором и Чендлером будет отмене на турнире UFC 303. Причиной этому стали проблемы со здоровьем у ирландского известного бойца.

Теперь главным боем турнира будет реванш между действующим чемпионом UFC в полутяжёлом дивизионе бразильцем Алексом Перейрой и чешским бойцом Иржи Прохазкой, пишет "Чемпионат".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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