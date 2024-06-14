Вратарь Малафеев назвал сборную Германии претендентом на победу на Евро

Малафеев считает, что сборная Германии может выиграть Евро

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Бывший голкипер питерского "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал турнирные амбиции национальной команды Германии на Евро-2024.

Фото: Елена Галабаева

"Сборная Германии входит в число фаворитов на крупных турнирах. У них хорошо выстроена система игры, есть глубина состава и опытный тренерский штаб", — цитирует Малафеева "Чемпионат".

Также, по мнению Малафеева, немцам будет проще выиграть, так как для них это домашний чемпионат Европы. Здесь сборную Германии будут поддерживать трибуны.

"Всё это делает Германию одним из главных претендентов на победу. Лёгкой прогулки у них точно не будет — конкуренция очень высока", — заключил Малафеев.