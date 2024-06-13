Фернандеш прокомментировал возможный переход с Сафонова в "ПСЖ"

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Фернандеш считает, что переход с Сафонова в "ПСЖ" – не лучшее решение

Спорт

Бывший игрок футбольных клубов "Краснодар" и московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш высказал свое мнение по поводу перехода в вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова во французский клуб"Пари Сен-Жермен".

Фернандеш считает, что переход с Сафонова в "ПСЖ" – не лучшее решение
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он считает, что это — не лучшее решение голкипера.

"ПСЖ" оформит трансфер Сафонова уже в июне этого года. Матвей подпишет соглашение с французским клубом до 2029 года.

Ранее Сафонову запретили выезд из России из-за неуплаты алиментов экс-супруги, пишет "Чемпионат".

"Сафонов — талантливый парень, но я не ожидал, что он перейдёт в "ПСЖ". Со спортивной точки зрения такой шаг не совсем верный для него. Не думаю, что Сафонов вытеснит из основы Доннарумму", — сказал футболист.

Фернандеш заявил, что этот трансфер можно понять с точки зрения статуса клуба и денег. Однако такое решение не поможет Матвею стать сильнее как игроку.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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