Фернандеш прокомментировал возможный переход с Сафонова в "ПСЖ"

Бывший игрок футбольных клубов "Краснодар" и московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш высказал свое мнение по поводу перехода в вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова во французский клуб"Пари Сен-Жермен".
Он считает, что это — не лучшее решение голкипера.
"ПСЖ" оформит трансфер Сафонова уже в июне этого года. Матвей подпишет соглашение с французским клубом до 2029 года.
Ранее Сафонову запретили выезд из России из-за неуплаты алиментов экс-супруги, пишет "Чемпионат".
"Сафонов — талантливый парень, но я не ожидал, что он перейдёт в "ПСЖ". Со спортивной точки зрения такой шаг не совсем верный для него. Не думаю, что Сафонов вытеснит из основы Доннарумму", — сказал футболист.
Фернандеш заявил, что этот трансфер можно понять с точки зрения статуса клуба и денег. Однако такое решение не поможет Матвею стать сильнее как игроку.
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