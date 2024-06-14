Эффективное упражнение для прокачки ног и улучшения кровообращения

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Фитнес-тренер Михаил Прыгунов считает, что подъём на носки — отличное упражнение для прокачки ног и улучшения кровообращения.

Фото: Wikipedia by Alexander Redl is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Выполнять его можно когда и где угодно. Оно отлично войдёт в тренировочный процесс любого, от новичка до профессионального бодибилдера.

"Подъём на носки — упражнение, направленное на проработку трёхглавой мышцы голени, к которой относятся икроножная и камбаловидная мышцы. Они и отвечают за подошвенное сгибание стопы в голеностопном суставе", — считает тренер, слова которого приводит "Чемпионат".

Он уточнил, что выполнять упражнение нужно буквально до жжения в мышцах, только тогда будет прогресс.

"Движение стоит делать плавно, подконтрольно, с акцентированным замедлением на опускании. Его выполняйте чуть медленнее, а подъём чуть быстрее", — объяснил тренер.