Эффективное упражнение для прокачки ног и улучшения кровообращения

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов считает, что подъём на носки — отличное упражнение для прокачки ног и улучшения кровообращения.
Выполнять его можно когда и где угодно. Оно отлично войдёт в тренировочный процесс любого, от новичка до профессионального бодибилдера.
"Подъём на носки — упражнение, направленное на проработку трёхглавой мышцы голени, к которой относятся икроножная и камбаловидная мышцы. Они и отвечают за подошвенное сгибание стопы в голеностопном суставе", — считает тренер, слова которого приводит "Чемпионат".
Он уточнил, что выполнять упражнение нужно буквально до жжения в мышцах, только тогда будет прогресс.
"Движение стоит делать плавно, подконтрольно, с акцентированным замедлением на опускании. Его выполняйте чуть медленнее, а подъём чуть быстрее", — объяснил тренер.
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