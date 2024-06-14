Что будет с телом, если регулярно заниматься классической хореографией?

Тренер по балету Акулина Бахтурина рассказала, как изменится ваше тело, если вы регулярно будете заниматься классической хореографией.
"Классическая хореография — это про крепкие мышцы, красивую осанку и ощущение лёгкости и красоты от своего тела. Начать ей заниматься можно в любом возрасте и при любом уровне подготовки", — цитирует Бахтурину "Чемпионат".
Для людей, которые ранее не занимались у станка, классическая хореография может стать эффективным видом нагрузки, позволяющим придать мышцам рельефность и скорректировать фигуру.
После занятий подтягиваются мышцы живота, ягодиц, ног, приобретаются пластика и грация.
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