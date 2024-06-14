Что будет с телом, если регулярно заниматься классической хореографией?

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Тренер по балету Акулина Бахтурина рассказала, как изменится ваше тело, если вы регулярно будете заниматься классической хореографией.

Фото: commons.wikimedia.org by NAFFAN9 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Классическая хореография — это про крепкие мышцы, красивую осанку и ощущение лёгкости и красоты от своего тела. Начать ей заниматься можно в любом возрасте и при любом уровне подготовки", — цитирует Бахтурину "Чемпионат".

Для людей, которые ранее не занимались у станка, классическая хореография может стать эффективным видом нагрузки, позволяющим придать мышцам рельефность и скорректировать фигуру.

После занятий подтягиваются мышцы живота, ягодиц, ног, приобретаются пластика и грация.