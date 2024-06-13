Тренер назвал упражнения для сильных мышц спины и кора

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал о преимуществах тяги гантели к поясу.

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Это упражнение отлично подойдёт как новичкам, так и опытным спортсменам.

"Тяга гантели к поясу — многосуставное упражнение в силовом тренинге для прокачки трапециевидной и широчайших мышц спины. Благодаря ему можно сформировать сильную и объёмную спину V-образной формы", — цитирует Ходырева "Чемпионат".

Плюсы тяги гантели к поясу: рост мышц, увеличение выносливости, выравнивание ассиметрии тела, развитие силы.

Также упражнение поможет укрепить мышцы кора и избавиться от болевых ощущений в спине.

Это упражнение можно выполнить по-разному: с упором в скамью, без упора, без упора двумя руками и другие.