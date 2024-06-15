Фитнес-тренер назвал упражнение для сильных мышц спины и кора

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Тяга гантели к поясу — многосуставное упражнение в силовом тренинге для прокачки трапециевидной и широчайших мышц спины.

Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Оно поможет сформировать сильную и объёмную спину V-образной формы", — рассказал Егор Ходырев, слова которого провидит "Чемпионат".

Тяга гантели к поясу включить в тренировку можно как новичкам, так и опытным атлетам. Важно заранее проконсультироваться с врачом и убедиться, что у вас нет противопоказаний. От такого упражнения растут мышцы, улучшается силовая выносливость; развивается сила.

Чтобы сделать тягу к поясу, поставьте скамью примерно по высоте коленей и положите рядом гантель. Наклонитесь вдоль скамьи и упритесь в неё левым коленом и ладонью левой руки. Правая нога стоит на полу. Расположите конечности по диагонали, чтобы придать большую устойчивость телу. Спину нужно держать ровно и параллельно скамье. Поясница прямая без напряжения, лопатки сведены вместе и опущены вниз по позвоночнику.

Возьмитесь правой рукой за гантель. Локоть прижат телу. Хват может быть закрытый или открытый. А выдыхая, тяните гантель по диагонали в область пояса, чтобы локоть оказался параллельно с корпусом тела, и фиксируем на полсекунды.

Полный выдох делаем на пиковой нагрузке. Начинайте упражнение с движения лопатки, а не просто сгибайте руки в локтях. На вдохе плавно выпрямите руки в локтях в исходное положение. Старайтесь держать лопатки собранными вместе на протяжении всего упражнения, пишет "Чемпионат".