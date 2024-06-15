Как научиться прыгать на скакалке? Рассказал спортсмен

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Профессиональный российский автогонщик, мастер спорта Михаил Симонов рассказал, как научится с нуля прыгать на скакалке.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это универсальное упражнение, которое часто включают в свои тренировки профессиональные спортсмены, так как это эффективное кардио.

Если вы решили начать прыгать, для начала проконсультируйтесь с врачом и убедитесь, что у вас нет противопоказаний. Затем приобретите удобную для этого обувь. Также важно помещение, в котором вы собираетесь тренироваться. Покрытие пола должно быть упругим, чтобы нагрузка на суставы была минимальной, но при этом не мягким, ноги не должны проваливаться.

Подобрать скакалку тоже нужно правильно. Чтобы определить правильную длину троса, встаньте одной ногой на середину скакалки и натяните снаряд вдоль тела — концы рукояток должны доходить до подмышек, пишет "Чемпионат".

Базовое упражнение со скакалкой: примите исходное положение, возьмите рукоятки скакалки в руки, трос за спиной, под коленями. Слегка согните руки в локтях и отведите их вперёд. Сделайте замах и прыжок. Снова примите исходное положение.

Какое-то время выполняйте комбинацию "замах — прыжок — остановка". Это поможет вам отработать навык. Далее начинайте осваивать серию из двух, пяти и более прыжков.