Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анна Хилькевич изменит имя дочери с Марии на Анну-Марию
Часть нардепов Рады уже поняла, что предложения Путина — путь к спасению
Сантехнический трос назван единственным эффективным средством от засора
Узнайте, как правильно пересадить клубнику
Домашний свекольный соус: как приготовить
Бесплатное удаление катализатора: узнайте скрытые опасности
Эрнст подогрел слухи о возвращении Урганта в эфир Первого канала
Россия работает с группой стран над созданием платформы, которой не нужен доллар
Тренер назвал упражнение для развития взрывной силы — отжимания с хлопком

Как научиться прыгать на скакалке? Рассказал спортсмен

1:27
Спорт

Профессиональный российский автогонщик, мастер спорта Михаил Симонов рассказал, как научится с нуля прыгать на скакалке.

Как научиться прыгать на скакалке? Рассказал спортсмен
Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это универсальное упражнение, которое часто включают в свои тренировки профессиональные спортсмены, так как это эффективное кардио.

Если вы решили начать прыгать, для начала проконсультируйтесь с врачом и убедитесь, что у вас нет противопоказаний. Затем приобретите удобную для этого обувь. Также важно помещение, в котором вы собираетесь тренироваться. Покрытие пола должно быть упругим, чтобы нагрузка на суставы была минимальной, но при этом не мягким, ноги не должны проваливаться.

Подобрать скакалку тоже нужно правильно. Чтобы определить правильную длину троса, встаньте одной ногой на середину скакалки и натяните снаряд вдоль тела — концы рукояток должны доходить до подмышек, пишет "Чемпионат".

Базовое упражнение со скакалкой: примите исходное положение, возьмите рукоятки скакалки в руки, трос за спиной, под коленями. Слегка согните руки в локтях и отведите их вперёд. Сделайте замах и прыжок. Снова примите исходное положение.

Какое-то время выполняйте комбинацию "замах — прыжок — остановка". Это поможет вам отработать навык. Далее начинайте осваивать серию из двух, пяти и более прыжков.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай

Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.

Чем важно подкормить томаты в июне?
Чем подкармливать лук в июне?
Подкормка лука в июне: обязательно внесите это для роста луковиц — овощ вырастет крупным и вкусным
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог
Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка
Сводка с фронта: в Волчанске взят Агрегатный завод, отбита беспрецедентная атака дрон Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ
Гении среди кошек: топ-3 самых умных пород мурлык
Клубника не будет гнить: эта мера защитит ягоды от соприкосновения с землёй
Клубника не будет гнить: эта мера защитит ягоды от соприкосновения с землёй
Последние материалы
Три простых совета для борьбы с жирным блеском в жару
Тренер назвал упражнение для развития взрывной силы — отжимания с хлопком
Изъятие загранпаспортов при выезде из России участилось
Следующие 2 сезона "Игры в кальмара" снимали одновременно
Чем спастись от жжения во рту после острой пищи
Задача выполнима: уход за волосами в летний сезон
Туристы в Сочи протестуют против высоких цен на пляжные туалеты
Штрафы за самовольную врезку в системы водоснабжения дома повысят в 10 раз
Жена Валерия Меладзе показала 3-летнюю наследницу
Сводка с фронта: в Волчанске взят Агрегатный завод, отбита беспрецедентная атака дрон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников