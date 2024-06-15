Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Задача выполнима: уход за волосами в летний сезон
Туристы в Сочи протестуют против высоких цен на пляжные туалеты
Штрафы за самовольную врезку в системы водоснабжения дома повысят в 10 раз
Жена Валерия Меладзе показала 3-летнюю наследницу
Как реанимировать стареющие ягодные кустарники
Второй сезон "Фоллаута" будет посвящён исследованию мира Нью-Вегаса
Компот из клубники с яблоками: двойная фруктово-ягодная польза
Цены на "Москвич 6" снизились: теперь доступнее на 426 тысяч рублей
Мелитопольская черешня бьет рекорды по урожайности
Бегунья Гаврилова рассказала, как готовилась к соревнованиям

Бегунья Гаврилова рассказала о самых сложных стартах

2:47
Спорт

Профессиональная российская бегунья Анна Гаврилова рассказала о своих самых сложных путях к финишу.

Бегунья Гаврилова рассказала о самых сложных стартах
Фото: commons.wikimedia.org by Chris Hunkeler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На счету спортсменки участие более чем в 20 марафонах и множестве других соревнований.

"Это по-настоящему уникальный опыт. Просто представьте себе трейл в горах на 17 км с крутыми спусками и подъёмами. Или марафон на высоте 2800 метров в Колорадо в условиях разреженного воздуха", — цитирует Гаврилову "Чемпионат".

Одним из самых запоминающихся стартов спортсменки был марафон в Аспене, штат Колорадо в июле 2023 года. Этот забег проходил на высоте 2800 метров над уровнем моря в горах, что создавало дополнительные сложности для участников в виде разрежённого воздуха.

"Несмотря на это, я заняла первое место в абсолютном зачёте среди женщин…Для бега на такой высоте требуются тщательная подготовка и акклиматизация. Мне захотелось испытать себя и понять, на что я способна в таких условиях", — рассказала она.

Вторым сложным стартом стал Марафон в Бостоне, который прошел в апреле 2023 года. Он известен своим перепадом высот и сложным профилем трассы, что делает его одним из самых трудных стартов мировой серии World Marathon Majors.

Этот марафон проходит ежегодно с 1897 года.

"Атмосфера Бостонского марафона непередаваема. На старт выходят 30 000 бегунов! Ощущение единения с толпой единомышленников придаёт мощи. А когда звучит выстрел и этот многотысячный поток рвётся вперёд, чувствуешь себя частью истории", — отметила бегунья.

Также она вспомнила полумарафон во Фриско, штат Колорадо в сентябре 2023 года. Высота трассы составила 3300 метров над уровнем моря. Гаврилова финишировала первой среди женщин, однако забег охарактеризовала бы как горный экстрим.

Еще спортсменка назвала трудным полумарафон на Гавайях, который прошел в 2022 году. Первая половина дистанции — бег в гору, вторая — спуск к океану. Она финишировала с бронзовой медалью, показав отличный результат на фоне сильнейших местных бегуний.

"Тем, кто решится попробовать необычные забеги, советую найти хорошего тренера и не бояться трудностей. Смотрите на подготовку как на путешествие к цели, тогда процесс станет увлекательным, как и сам старт", — заключила профессиональная спортсменка.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай

Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.

Чем важно подкормить томаты в июне?
Чем подкармливать лук в июне?
Подкормка лука в июне: обязательно внесите это для роста луковиц — овощ вырастет крупным и вкусным
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог
Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка
Сводка с фронта: в Волчанске взят Агрегатный завод, отбита беспрецедентная атака дрон Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Гении среди кошек: топ-3 самых умных пород мурлык
Клубника не будет гнить: эта мера защитит ягоды от соприкосновения с землёй
Кислород боролся за выживание и победил: стали известны подробности об атмосфере Земли 2,5 миллиарда лет назад
Кислород боролся за выживание и победил: стали известны подробности об атмосфере Земли 2,5 миллиарда лет назад
Последние материалы
Сводка с фронта: в Волчанске взят Агрегатный завод, отбита беспрецедентная атака дрон
Как реанимировать стареющие ягодные кустарники
Второй сезон "Фоллаута" будет посвящён исследованию мира Нью-Вегаса
Компот из клубники с яблоками: двойная фруктово-ягодная польза
Бегунья Гаврилова рассказала о самых сложных стартах
Цены на "Москвич 6" снизились: теперь доступнее на 426 тысяч рублей
Мелитопольская черешня бьет рекорды по урожайности
Когда обгон тихохода может лишить вас водительских прав: объяснения ГАИ
Что безжалостно удалять с яблони в июне
BMC Public Health: дефицит витамина E и магния вреден для пожилых с гипертонией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников