Бегунья Гаврилова рассказала, как готовилась к соревнованиям

Бегунья Гаврилова рассказала о самых сложных стартах

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Профессиональная российская бегунья Анна Гаврилова рассказала о своих самых сложных путях к финишу.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Hunkeler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На счету спортсменки участие более чем в 20 марафонах и множестве других соревнований.

"Это по-настоящему уникальный опыт. Просто представьте себе трейл в горах на 17 км с крутыми спусками и подъёмами. Или марафон на высоте 2800 метров в Колорадо в условиях разреженного воздуха", — цитирует Гаврилову "Чемпионат".

Одним из самых запоминающихся стартов спортсменки был марафон в Аспене, штат Колорадо в июле 2023 года. Этот забег проходил на высоте 2800 метров над уровнем моря в горах, что создавало дополнительные сложности для участников в виде разрежённого воздуха.

"Несмотря на это, я заняла первое место в абсолютном зачёте среди женщин…Для бега на такой высоте требуются тщательная подготовка и акклиматизация. Мне захотелось испытать себя и понять, на что я способна в таких условиях", — рассказала она.

Вторым сложным стартом стал Марафон в Бостоне, который прошел в апреле 2023 года. Он известен своим перепадом высот и сложным профилем трассы, что делает его одним из самых трудных стартов мировой серии World Marathon Majors.

Этот марафон проходит ежегодно с 1897 года.

"Атмосфера Бостонского марафона непередаваема. На старт выходят 30 000 бегунов! Ощущение единения с толпой единомышленников придаёт мощи. А когда звучит выстрел и этот многотысячный поток рвётся вперёд, чувствуешь себя частью истории", — отметила бегунья.

Также она вспомнила полумарафон во Фриско, штат Колорадо в сентябре 2023 года. Высота трассы составила 3300 метров над уровнем моря. Гаврилова финишировала первой среди женщин, однако забег охарактеризовала бы как горный экстрим.

Еще спортсменка назвала трудным полумарафон на Гавайях, который прошел в 2022 году. Первая половина дистанции — бег в гору, вторая — спуск к океану. Она финишировала с бронзовой медалью, показав отличный результат на фоне сильнейших местных бегуний.

"Тем, кто решится попробовать необычные забеги, советую найти хорошего тренера и не бояться трудностей. Смотрите на подготовку как на путешествие к цели, тогда процесс станет увлекательным, как и сам старт", — заключила профессиональная спортсменка.