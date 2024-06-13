Порье сравнил Махачева и Нурмагомедова

Боец UFC Порье: Нурмагомедов физически сильнее Махачева

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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов физически сильнее действующего чемпиона Ислама Махачева. Об этом заявил бывший соперник обоих бойцов Дастин Порье из США.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он дрался с обоими бойцами из РФ. В ночь на 2 июня Махачев выиграл бой у Порье удушающим приемом в пятом раунде и в третий раз защитил пояс чемпиона.

А в 2019 году Дастин досрочно уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.

"Давление похоже, тейкдауны отличаются немного: Ислам много работает по верхней части тела, он все время пытался взять меня в клинч. Хабиб бы проводил удары снизу. Мне кажется, Хабиб сильнее физически. А у Ислама потрясающие тиски", — цитирует Порье РИА Новости.

Добавим, что Порье получил травму носа в третьем раунде боя с Махачевым. Он признался, что могут понадобиться операции.