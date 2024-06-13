Футболист Кузяев сравнил чемпионаты Франции и России

Российский футболист "Гавра" Далер Кузяев сравнил чемпионат Франции и Российскую Премьер-Лигу. Также он рассказал, как адаптировался в чужой стране.
"Разница между российским чемпионатом и французским ощутима. Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей, единоборств", — заявил футболист в эфире телеканала "Матч ТВ".
Кузяев также рассказал, что во Франции ему очень помогают партнеры по сборной. К нему относятся дружелюбно.
Напомним, что Кузяев перешел в "Гавр" 12 июля прошлого года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года.
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