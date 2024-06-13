Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные США создали светящихся кошек
Знакомим с универсальным помощником для растений из картошки
Как замариновать лук в салат: убираем из него горечь и специфический аромат
Секреты нюдового макияжа: как подобрать идеальные оттенки?
Физики хотят пробурить на Луне дыру глубиной 5 километров
Получение шенгенской визы для россиян стало сложнее
Как правильно установить кондиционер в квартире: советы и правила
Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал о безумных фанатках, живших в его подъезде
Эксперты рассказали, можно ли отказаться от страховки при оформлении кредита
Футболист Кузяев сравнил чемпионаты Франции и России

Князев считает, что уровень чемпионата Франции выше, чем РПЛ

0:49
Спорт

Российский футболист "Гавра" Далер Кузяев сравнил чемпионат Франции и Российскую Премьер-Лигу. Также он рассказал, как адаптировался в чужой стране.

Князев считает, что уровень чемпионата Франции выше, чем РПЛ
Фото: Московский Локомотив by Валерий Дед is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Разница между российским чемпионатом и французским ощутима. Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей, единоборств", — заявил футболист в эфире телеканала "Матч ТВ".

Кузяев также рассказал, что во Франции ему очень помогают партнеры по сборной. К нему относятся дружелюбно.

Напомним, что Кузяев перешел в "Гавр" 12 июля прошлого года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Rare Earths Norway: В Норвегии найдено месторождение редкоземельных металлов
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Как ускорить процесс компостирования: 2 главные ошибки, которые мешают
ВСУ смогут использовать истребители F-16 на Украине, если разрешат ВКС РФ Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Последние материалы
NatComms: женский организм быстрее мужского адаптируется к космическому стрессу
О дефиците цинка говорят белые пятна на ногтях
Toyota RAV4 возвращается на российский рынок: новые цены и варианты комплектаций
Въездной турпоток в Россию увеличился на 40%
Стало известно, почему не стоит заводить породистых кошек и собак
Классическая ленивая овсянка: завтрак будет готов к вашему пробуждению
Как избежать мелких ягод клубники
Голкипер Сафонов теперь может выезжать из страны
Лазерное удаление татуировок: подготовка, процесс и уход после
Скрытые риски накопительного страхования жизни — что нужно знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников