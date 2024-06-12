Дерёмся в воде. Тренер рассказала о преимуществах направления Аква Комбат

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Тренер по аквафитнесу Ирина Омарова рассказала о направлении Аква Комбат.

Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Аква Комбат — формат аквафитнеса, включающий в себя тренировки высокой интенсивности с использованием элементов различных техник единоборств. Здесь используют накладки-манжеты на руки Аква Комбат, они предназначены для увеличения сопротивления в воде и увеличения силовой интенсивности.

Эти тренировки подойдут для среднего и продвинутого уровня и в особенности будут полезны любителям спортивных единоборств, пишет "Чемпионат".

Важно, что такой формат тренировок должен проводить профессионал в области аквафитнеса. Базовые упражнения Аква Комбата: прямой удар; хук; апперкот; прямой удар коленом.