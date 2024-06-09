Муж чемпионки ОИ Ласицкене обратил внимание на рекламу Игр-2024 в Париже с Исинбаевой и флагом РФ

В Париже рекламируют Олимпиаду при помощи фото с Исинбаевой с российским флагом

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

В социальных сетях появились фотографии рекламы Олимпийских игр 2024 в Париже, на которых изображена легендарная российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева и российский флаг.

Фото: commons.wikimedia.org by Eckhard Pecher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Замеченная в Париже фотография была опубликована Владасом Ласицкасом, мужем олимпийской чемпионки в прыжках в высоту россиянки Марии Ласицкене. Это сразу же привлекло внимание и вызвало обсуждение в сети.

"Франция красиво у себя рекламирует Игры на официальном уровне. Елена Исинбаева с российским флагом", — написал Ласицкас в соцсетях под опубликованным фото.

В соответствии с решением Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских играх в Париже под флагом своей страны и с остальной национальной символикой.

По распоряжению МОК, спортсмены из России могут поехать только в нейтральном статусе. Более того, достижения российских спортсменов не будут учитываться в общем зачёте, и любое нарушение грозит санкциями.