Губерниев обратился к спортсменам: Отбирайтесь на Олимпиаду в Париж

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в обращении к российским спортсменам призвал их ехать на Олимпиаду в Париж.
Он обратился к тем, кто ещё не выполнил критерии отбора и не попал на ОИ-2024. В частности Губерниев призвал Евгению Чикунову и других атлетов "включить голову" и начать уже действовать.
"Дорогие наши спортсмены! Если есть ещё хоть малейший шанс — отбирайтесь на Олимпиаду в Париж", — цитирует Губерниева "Чемпионат".
В своем Telegram-канале он обратился к пловцам сборной России, Чикуновой и другим.
"Ещё есть соревнования, где можно выполнить олимпийский норматив и отобраться в Париж! Турниры в Италии и Франции, например. Включите голову и вперёд. Пошлите подальше тех, кто вам головы дурит. Это же ваша спортивная жизнь, и другой не будет", — написал спортивный журналист.
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