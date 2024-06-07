В летнем международном турнире "Зенит" может встретиться со "Спартаком" и "Локомотивом"

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" планирует принять участие в летнем международном турнире, где сможет сыграть с известными командами.
Как сообщает "РБ Спорт", среди потенциальных соперников сине-бело-голубых находятся такие команды, как "Кайрат", "Палмейрас", "Фенербахче", "Бешикташ", "Спартак", "Локомотив", "Црвена Звезда", "Ривер Плейт" и "Тальерас".
Представители "Зенита" уже вели переговоры с этими клубами, и в ближайшее время будет определена окончательная четвёрка соперников. Команда из Санкт-Петербурга предложила провести матчи со "Спартаком" и "Локомотивом" на стадионе "Газпром-Арена".
"Зенит" стал чемпионом России в сезоне 2023/2024 и одержал победу в Фонбет Кубке России, победив в финале калининградскую команду "Балтика". Главный тренер Сергей Семак сумел достичь отличных результатов с "Зенитом" и стабильно поставляет команду на вершину Российской Премьер-Лиги.
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