Сергей Семак рассказал, что думает о постоянных победах "Зенита"

Тренер "Зенита" Семак согласился, что всё время выигрывать невозможно

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Тренер "Зенита" Сергей Семак выразил свои мысли относительно доминирования своей команды в Российской Премьер-Лиге.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Yevdokimov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Последние шесть сезонов "Зенит" становился чемпионом РПЛ.

Семак подчеркнул, что основная цель команды — не доминировать, а радовать болельщиков. Он признал, что результаты могут быть разными, и нельзя выигрывать постоянно. Главный тренер отметил, что команда просто играет и делает свою работу.

Он добавил, что никто не может знать, как долго продлится их победная серия.

"Мы же не играем ради доминирования. Мы играем ради болельщиков. Результат бывает лучше или хуже. Невозможно всегда всё выигрывать. Мы играем и делаем своё дело. А как долго получится выигрывать, знает только господь, — сказал Семак в беседе с "Чемпионатом".

"Зенит" завоевал чемпионский титул в России шестой раз подряд. Под руководством Сергея Семака команда набрала 57 очков в 30 матчах и заняла первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Краснодар" и "Динамо" оказались всего в одном очке от лидера.

Кроме того, "Зенит" стал победителем Кубка России. В суперфинале турнира петербургская команда одолела "Балтику" со счётом 2:1.