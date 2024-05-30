Forbes назвал самый эффективный российский профессиональный футбольный клуб

Forbes назвал "Зенит" самым эффективным профессиональным футбольным клубом России

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известное финансово-экономическое издание Forbes Sport опубликовало свой рейтинг, в котором проанализирована эффективность работы менеджмента клубов трёх ведущих профессиональных лиг в России: баскетбольной Единой лиги ВТБ, Континентальной хоккейной лиги и футбольной Российской Премьер-Лиги.

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В ходе исследования были учтены различные показатели, включая посещаемость домашних матчей, заполненность арены, финансовые результаты клуба, присутствие в СМИ, популярность в социальных сетях, экспертная оценка работы менеджмента клуба и спортивные достижения.

Место лидера в рейтинге было завоевано командой клуба "Зенит", которая продемонстрировала отличные показатели в большинстве этих категорий и подтвердила свою эффективность работы.

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