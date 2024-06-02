Тарасов прокомментировал бой Махачева и Порье

Тарасов: Бои Махачева с интригой, чего не было у Хабиба

1:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный менеджер Виталий Тарасов высказался по поводу поединка бойцов ММА Ислама Махачева и Дастина Порье, который в ночь на 2 июня закончился победой российского спортсмена.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Напомним, поединок состоялся на турнире UFC 302 в США. Махачев в пятом раунде победил Порье с помощью удушающего приема.

"Махачев — это про драму. В двух из трёх последних боях Исламу приходится превозмогать свои же возможности, чтобы добиться победы. Мы получили почти совершенного бойца, но в боях которого есть интрига. Это то, чего мы не видели в поединках Хабиба Нурмагомедова", — цитирует Тарасова "Чемпионат".

Он добавил, что Ислама ждёт бой с Арманом, и нет сомнений, что мы снова увидим "качели".

"Ждём попытку забрать пояс в полусреднем весе. Достижение этой цели позволит ему считаться бойцом, на своём пике перепрыгнувшего достижения Хабиба", — заключил менеджер.