Тарасов прокомментировал бой Махачева и Порье

Известный менеджер Виталий Тарасов высказался по поводу поединка бойцов ММА Ислама Махачева и Дастина Порье, который в ночь на 2 июня закончился победой российского спортсмена.
Напомним, поединок состоялся на турнире UFC 302 в США. Махачев в пятом раунде победил Порье с помощью удушающего приема.
"Махачев — это про драму. В двух из трёх последних боях Исламу приходится превозмогать свои же возможности, чтобы добиться победы. Мы получили почти совершенного бойца, но в боях которого есть интрига. Это то, чего мы не видели в поединках Хабиба Нурмагомедова", — цитирует Тарасова "Чемпионат".
Он добавил, что Ислама ждёт бой с Арманом, и нет сомнений, что мы снова увидим "качели".
"Ждём попытку забрать пояс в полусреднем весе. Достижение этой цели позволит ему считаться бойцом, на своём пике перепрыгнувшего достижения Хабиба", — заключил менеджер.
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